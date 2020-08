Scuola, a Milano moduli 'classe' temporanei

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Moduli 'classe' temporanei destinati ad aule scolastiche e locali accessori per svolgere le attività in sicurezza saranno installati in varie scuole milanesi. Li fornisce e mette in opera la Bettiol Srl di Bolzano, a seguito della procedura negoziata aperta dall'amministrazione per l'importo complessivo di 2.620.932 euro (iva esclusa).

I plessi scolastici nei quali saranno installati i moduli sono stati individuati e da domani partiranno i sopralluoghi dell'impresa. "Grazie ai poteri commissariali del sindaco - commenta Paolo Limonta, assessore all'Edilizia Scolastica - siamo riusciti in venti giorni a costituire l'elenco degli operatori economici e ad aggiudicare la procedura. Un tempo record, necessario in questo periodo di emergenza, per garantire ai bambini e alle bambine la ripartenza in sicurezza della scuola a settembre. Per operare una scelta coerente - continua Limonta - siamo partiti dalle situazioni più critiche, ovvero quelle che non disponevano di alcuno spazio ulteriore nel loro edificio. Nello stesso tempo abbiamo accelerato i lavori di manutenzione ordinaria in tutti i plessi". (ANSA).