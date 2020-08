Accoltellato per motivi passionali nel comasco, è grave

(ANSA) - COMO, 06 AGO - Un uomo di 34 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato accoltellato nel comasco: è avvenuto a Mozzate, in via Turati, al culmine di una lite. Il ferito è stato trasportato in elicottero a Varese in codice rosso.

L'accoltellamento è avvenuto nei pressi di una villetta dove due uomini si sono affrontati, pare per questioni sentimentali.

Dopo l'accoltellamento, il responsabile si è allontanato. I carabinieri l'avrebbero identificato ma al momento l'uomo non è stato ancora rintracciato. (ANSA).