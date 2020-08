Nevicate in montagna in Valtellina

(ANSA) - PASSO STELVIO, 04 AGO - È tornata la neve in montagna a inizio agosto. Dopo giorni di afa opprimente in pianura e temperature torride anche nelle località montane, ora brusco abbassamento della colonnina del mercurio e neve sulle alture. Per la felicità di chi sta praticando lo sci estivo nella ski-area del ghiacciaio dello Stelvio, in alta Valtellina, al confine con la provincia di Bolzano, le precipitazioni nevose hanno interessato l'area delle piste a partire dai 2200 metri di quota. Anche per oggi sopra i 2.500 metri sono previste nuove nevicate e temperature massime di un grado. (ANSA).