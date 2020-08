Milano:al via centro estivo diffuso in cortili case popolari

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - È dedicato ai bambini e ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni il progetto del "Centro estivo diffuso" nei cortili delle case popolari di Milano, che mira a coinvolgere almeno 500 ragazzi. Sono 20 i cortili individuati e due i periodi di attività: due settimane in agosto a partire dalla prossima in 10 cortili e le prime due settimane di settembre negli altri 10.

"La nostra - dice l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - è una mossa di avvicinamento dell'Amministrazione a Milano e ai milanesi. Di solito aspettiamo che siano loro a muoversi - dalle loro case, dai loro quartieri - per partecipare alle opportunità che mettiamo in campo. Stavolta invece vogliamo ribaltare il paradigma, consapevoli del fatto che compito dell'Amministrazione pubblica sia non solo organizzare e coordinare eventi ma anche stimolare la partecipazione, intercettare i bisogni e i desideri dei cittadini quando non vengano palesemente manifestati". Il progetto rientra nel programma di attività straordinarie per i mesi di agosto e settembre dedicate a bambini, ragazzi e persone disabili, le cui linee guida sono state approvate nella scorsa seduta di Giunta, e per le quali è previsto uno stanziamento di 275mila euro.

Le attività nei cortili delle case popolari, a piccoli gruppi e nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni sanitarie, saranno coordinate da educatori e animatori, e si svolgeranno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 9:30 alle 13. La possibilità di partecipare sarà libera e gratuita. (ANSA).