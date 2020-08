Enel isola tralicci per salvare cicogne

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - E-Distribuzione ha isolato i conduttori dell'alta tensione a Castiglione D'Adda (Lodi) per cercare di proteggere i volatili e, in particolare, le cicogne che spesso, soprattutto in questa zona del lodigiano, si posavano sui tralicci anche per costruire i loro nidi. La decisione è arrivata dopo che lo scorso mese di luglio, proprio a Castiglione D'Adda, era rimasta folgorata una cicogna proveniente dal vicino parco Adda Sud.

"La tutela dell'Ambiente e dei suoi abitanti - spiega, a riguardo, Roberto Zanchi, responsabile del'Area Nord della società - è per E-Distribuzione non solo un valore, ma un impegno concreto. Con questo intervento a Castiglione D'Adda vogliamo confermare la nostra vicinanza al territorio e la nostra attenzione per il rispetto dell'ambiente in cui operiamo". (ANSA).