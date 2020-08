Nasconde droga nella mascherina, arrestato nel pavese

(ANSA) - PAVIA, 03 AGO - Ha nascosto 11 grammi di cocaina, custoditi in due involucri, nella mascherina tenuta sotto il mento. Ma questo stratagemma non gli è servito ad evitare il controllo della polizia, che da tempo teneva d'occhio l'uomo, un 57enne di Rozzano (Milano). Gli agenti della sezione antidroga della Questura di Pavia hanno effettuato una perquisizione anche all'interno di una villetta di Vellezzo Bellini (Pavia), dalla quale l'uomo era appena uscito, trovando altri 150 grammi di cocaina, oltre a 600 euro in contanti e a materiale per il confezionamento delle dosi.

L'uomo è stato arrestato. Nel corso del processo con rito direttissimo, svoltosi oggi, ha patteggiato una condanna a 5 anni di reclusione. (ANSA).