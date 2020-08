La Lombardia non cede, convogli occupati al 100%

La Regione Lombardia va avanti con la sua ordinanza che permette la piena occupazione dei posti a sedere sui treni regionali ma è convinta che si potrà trovare un accordo con il governo in sede di conferenza Stato Regioni. "Giovedì si troverà un accordo" ha detto l'assessore ai Trasporti Claudia Terzi. Intanto sono quasi sold out i biglietti sui treni Frecciarossa in partenza da Milano per il sud Italia del prossimo fine settimana. Sono 159 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in ulteriore calo rispetto al giorno precedente. Il ministro della Salute Roberto Speranza rivendica che senza il lockdown la diffusione in Italia sarebbe stata più alta mentre Matteo Salvini torna sulla questione mascherina e sottolinea: 'Si usa quando serve'.