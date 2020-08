Ciclismo: Milano-Sanremo verso ok con modifiche percorso

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Una leggera modifica al percorso dovrebbe salvare la Milano-Sanremo 2020, in programma l'8 agosto. Con il nuovo itinerario, infatti, il Comune di Alessandria "potrà garantire la corretta sicurezza dell'evento per quanto attiene il pubblico e la viabilità cittadina", come spiega l'amministrazione con una nota. Domani è in programma una riunione tra il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e Mauro Vegni, direttore Area Ciclismo di RCS Sport. (ANSA).