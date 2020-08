Riparte a pieno ritmo Linate, tanti in stazione Centrale

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Cresce l'attività dello scalo di Linate dove da oggi Alitalia ha spostato i voli che aveva trasferito a Malpensa per le norme sul Coronavirus. Sono in tutto 119 i voli, fra arrivi e partenze nello scalo cittadino di Milano, di cui 50 di Alitalia, a cui si aggiungono i collegamenti di Lufthansa, Iberia e Air France. Sono in tutto 12.500 i passeggeri che transiteranno in giornata nello scalo, mentre circa 30 mila quelli di Malpensa dove sono circa 300 i voli. Proprio a Malpensa è previsto domani il picco di passeggeri: oltre 35 mila.

E se Linate riprende vite, anche la Stazione centrale è affollata di viaggiatori come mai negli ultimi mesi. In tanti però sono perplessi dalla fine del distanziamento sui treni con la possibilità di sedersi in tutte le poltrone. (ANSA).