Gasperini, Inter ci ha dato sveglia in vista del Psg

(ANSA) - BERGAMO, 01 AGO - "La partita con l'Inter ci ha dato una bella sveglia, era la cosa migliore che ci potesse capitare". Gian Piero Gasperini festeggia il terzo posto conquistato dalla sua Atalanta e non fa drammi dopo la sconfitta con l'Inter, che considera invece utile in vista della sfida di Champions contro il Psg.

"E' stata la partita migliore che potevamo trovare in previsione della Champions - ha detto l'allenatore a Dazn -.

L'Inter ha giocato su ritmi superiori, ci ha costretto ad andare fuori giri. Nelle ultime settimane abbiamo giocato un calcio più compassato, ma questa sera abbiamo capito contro questo tipo di squadre si deve andare, e sarà così anche con il Psg. Questa partita ci sarà di grande aiuto". Infine un pensiero a Josip Ilicic, da qualche giorno in Slovenia per motivi personali e con ogni probabilità indisponibile per la Champions: "Ilicic lo riempiamo di abbracci". (ANSA).