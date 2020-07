Turista milanese ferito da frana su spiaggia a Cefalonia

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Un turista di Vimodrone di 46 anni, Marco Fiorini, in vacanza a Cefalonia con moglie e 3 figli, lo scorso 28 luglio è rimasto gravemente ferito a causa della caduta di alcuni massi dalla montagna sopra la spiaggia di Myrtos, dove stava facendo il bagno insieme alla famiglia.

L'uomo è stato portato all'ospedale di Patrasso, dove è stato operato alla testa: "l'intervento è andato bene - dice all'ANSA il console onorario di Cefalonia, l'avvocato Graziella Micheletti - speriamo che al più presto si riprenda".

Per quanto riguarda la pericolosità della spiaggia dove è avvenuto l'incidente, "non so - spiega il console - se ci siano stati altri casi simili in passato". Micheletti ha dato tutto il suo aiuto alla famiglia nell'organizzare i vari spostamenti: "abbiamo fatto il minimo che potevamo fare - conclude - è il nostro dovere". (ANSA).