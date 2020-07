Lite per sigaretta, 2 accoltellati

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Due feriti, di cui uno con un profondo taglio al braccio, è il bilancio di una lite che sarebbe avvenuta per futili motivi, questa mattina prima dell'alba, all'interno del Parco della Martesana, nei pressi di via Petrocchi. Secondo quanto riferito dai testimoni, infatti, intorno alle 4 i due feriti sarebbero stati avvicinati da una coppia di amici di passaggio, e al rifiuto di dare una sigaretta, sarebbe nata una lite durante la quale sono stati colpiti.

Il più grave è un 49enne cingalese accoltellato al braccio con un profondo taglio, è stato portato in codice giallo alla clinica Città Studi; il connazionale, un 31enne, ferito di striscio all'addome e ricoverato in codice rosso a Niguarda, è stato dimesso stamani. Secondo i testimoni, sentiti dalla Polizia di Stato, che conduce le indagini, gli aggressori sarebbero entrambi romeni. (ANSA)