Fontana annulla impegni fine settimana: 'Mi serve riposo'

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - "Il mio fisico mi ha avvertito: 'Attilio prenditi qualche giorno di riposo'. Sono quindi costretto a disdire tutti gli impegni di oggi e domani e con estremo rammarico non potrò essere presente questa sera a Cervia per incontrare la famiglia della Lega": lo ha annunciato lo stesso presidente della Lombardia Attilio Fontana, che soffre di diverticolite. Con il suo problema è quindi sconsigliato un viaggio di quattro ore in auto. "Pochi giorni di riposo, lunedì - ha assicurato - al lavoro come sempre!" (ANSA).