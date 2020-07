Giro, Cairo: 'Promozione per l'Italia, sarà unico'

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Il Giro d'Italia spostato a ottobre per il coronavirus sarà "unico", una "grande promozione" per il Paese. Ne è convinto il presidente di RCS Mediagroup, Urbano Cairo. "L'Italia - spiega Cairo durante il Giro Day - è in una fase particolare, di ripartenza: questo Giro tutto italiano sarà uno spot nel mondo delle nostre bellezze. Sono convinto che l'Italia ce la farà con fantasia, voglia, creatività e tenacia".

