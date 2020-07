Dal Pino, discoteche piene ma festa scudetto senza tifosi

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - "La sicurezza prima di tutto, però confesso che ho difficolta a pensare ad alcune discoteche o luoghi all'aperto con la musica e migliaia di persone, e poi alla premiazione del campionato sabato a Torino senza un tifoso.

Alcune riflessioni vanno fatte". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ricordando anche il dossier "molto corposo, redatto insieme al massimo dei consulenti in questo settore, per indicare una via sul ritorno agli stadi". "Vedo molta cautela, ed è giusto ma - ha aggiunto - quando definisci progetti con livelli di garanzie e di sicurezza molto alte, credo sia opportuno valutarli". (ANSA).