Coca Cola, 'ci saremo come mai prima'

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Un inno a guardare il mondo con occhi diversi: è la nuova campagna "Ci saremo come mai prima", lanciata a livello europeo, da Coca-Cola, che ad aprile aveva scelto di sospendere temporaneamente i propri investimenti pubblicitari, concentrando le proprie risorse e azioni sulla sicurezza e la salute dei propri dipendenti, ma anche donando oltre 1,4 milioni di euro a Croce Rossa Italiana.

Inoltre, sono state effettuate ulteriori donazioni ad ospedali sul territorio, a cui sono stati offerti più di 1 milione di prodotti per medici e operatori sanitari e dispositivi di sicurezza individuale. In questi mesi di chiusura forzata, inoltre, Coca-Cola ha messo in campo diverse azioni a favore del canale Hotellerie-Restaurant-Café (Ho.Re.Ca), reinvestendo più di 1,3 milioni di euro nel canale, attraverso politiche commerciali, fiscali e di comunicazione dedicate.

Ora torna in comunicazione con una nuova campagna e con un manifesto scritto dall'artista londinese George The Poet. "Il cuore della campagna è racchiuso in #ComeMaiPrima" - ha dichiarato Giuliana Mantovano, Direttore Marketing di Coca-Cola Italia - la convinzione è che non dobbiamo necessariamente tornare alla normalità, ma possiamo tutti andare avanti e rendere il mondo non solo diverso, ma migliore. Come prima cosa, invitiamo a guardare con occhi diversi il canale Ho.Re.Ca, i nostri partner che hanno riaperto tra molte difficoltà e sono una parte importantissima del nostro tessuto sociale. La campagna, infatti, include azioni che celebrano e supportano proprio i bar e i ristoranti, ricordandoci i momenti che vi abbiamo trascorso, e ci invita, ora che hanno riaperto, a riapprezzarli come mai prima." In Lombardia, Veneto, Abruzzo e Campania, dove si trovano gli stabilimenti Coca-Cola HBC Italia, molti punti vendita potranno infatti usufruire di diversi strumenti per avere maggiore visibilità e ottenere più traffico.

(ANSA).