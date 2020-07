Cadavere di un uomo ritrovato alla periferia di Pavia

(ANSA) - PAVIA, 30 LUG - Il cadavere di un uomo, di un'apparente età tra i 65 e i 70 anni e le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato ritrovato oggi nelle campagne alla periferia nord-ovest di Pavia, tra la tangenziale ovest e la scuola infermieri. A scoprirlo è stato un operaio che stava lavorando nella zona.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso, che probabilmente risale a qualche giorno fa. Sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Pavia, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per risalire all'identità dell'uomo e stabilire le cause della morte. (ANSA).