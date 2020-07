Atletica: Tortu di nuovo in pista, appuntamento a Langenthal

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Filippo Tortu di nuovo in pista. Dopo le due uscite di Rieti e Savona, il velocista azzurro ha scelto la Svizzera per un altro sprint sui 100 metri: appuntamento mercoledì 5 agosto all'Internationales Sommermeeting di Langenthal, nel Canton Berna, dove il brianzolo delle Fiamme Gialle va a caccia di un nuovo miglioramento stagionale dopo il 10.12 di Savona a metà luglio. Sul rettilineo svizzero a sei corsie Tortu non avrà avversari di rilievo (il migliore è lo svedese Felix Svensson, 10.54), ma potrà concentrarsi sulla ricerca di un riscontro cronometrico in vista dei successivi appuntamenti stagionali tra cui spicca il Golden Gala Pietro Mennea del 17 settembre allo stadio dei Marmi di Roma. Se Tortu è la stella dei 100 al maschile, tra le donne la più attesa nei 100 e nei 200 sarà la svizzera Mujinga Kambundji, bronzo iridato a Doha. (ANSA).