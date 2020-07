A fuoco appartamento, due feriti

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Due persone sono rimaste ferite nell'incendio di un appartamento, nella tarda serata di ieri a Brugherio (Monza e Brianza). A salvarli dalle fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza, grazie alle richiesta di aiuto arrivata al 112 intorno a mezzanotte, che li hanno affidati ai soccorritori del 118 per il trasporto in ospedale a Monza. L'abitazione, gravemente danneggiata dal rogo, è stata dichiarata inagibile per accertamenti sull'origine delle fiamme.

Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).