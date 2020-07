Sequestro beni,5.5mln tra Milano e Monza

(ANSA)- LIMBIATE (MONZA), 29 LUG - Uffici e due capannoni commerciali a Milano, oltre a un laboratorio e quattro appezzamenti di terreno in Brianza, per un valore di 5,5 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ai titolari di una società edile di Limbiate (Monza), indagati per bancarotta fraudolenta. Un milione di euro il debito societario riscontrato dalle fiamme gialle nei confronti dell'erario, a cui uno dei gestori della società, accusato in concorso con altri familiari, sarebbe arrivato distraendo beni e liquidità per oltre 2,5 milioni. (ANSA)