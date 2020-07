Sampdoria-Milan 1-4, doppietta Ibra

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - Nuova convincente vittoria del Milan che a Marassi schianta il Genoa per 4-1 mettendo nei guai i rossoblù, invischiati nella lotta per non retrocedere in serie B.

Per la squadra di Pioli a segno nel primo tempo al 4' Ibrahimovic. Nella ripresa raddoppia all'8' Calhanoglu, e al 13' arriva la doppietta di Ibra. Nel finale c'è tempo per altri due gol: al 42' segna Askildsen per i doriani, al 47' Leao fa poker per i rossoneri. Al 34' del secondo tempo Donnarumma ha parato un rigore a Maroni, il quarto in stagione. (ANSA).