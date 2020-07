Con auto in un fosso, muore annegato

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Un uomo di nazionalità liberiana è morto questa mattina verso le 6 in un incidente stradale accaduto sulla ex statale Romana a Pietole, nel Mantovano.

L'uomo era da solo al volante di un'auto quando, per cause imprecisate, ha perso il controllo della vettura finendo in un canale laterale. L'immigrato, 48 anni e residente a Mantova, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è morto annegato. (ANSA)