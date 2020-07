Cancellato lo show degli Hollywood Vampires a Milano

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Gli Hollywood Vampires, ovvero la superband formata da Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry, non riusciranno a riportare il loro progetto musicale in Italia nel 2021. Il concerto inizialmente programmato per il 9 settembre 2020 a Milano e rinviato a causa dell'emergenza epidemiologica non potrà essere recuperato e pertanto è cancellato. (ANSA).