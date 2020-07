Zanardi: condizioni stabili, oggi la visita del figlio

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Sono sempre stabili, a quanto si apprende, le condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele di Milano, dove sabato è stato sottoposto al quarto intervento chirurgico alla testa dopo il drammatico incidente del 19 giugno in handbike vicino Siena. Come era previsto, oggi il campione paralimpico ha ricevuto la visita del figlio Niccolò, che negli ultimi giorni era tornato a casa in provincia di Padova. (ANSA).