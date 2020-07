Presidio Sìcobas in Prefettura a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Un presidio è stato organizzato davanti alla Prefettura di Milano per portare la questione della vertenza che oppone decine di lavoratori interinali, patrocinati dai sindacati, e il colosso della logistica Fedex, e che ha causato già diversi scioperi anche con alcuni momenti di tensione. Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta nel palazzo del governo alle 12.30 di oggi.

"C'è un accordo firmato che prevede dall'1 maggio 2020 l'assunzione di 66 lavoratori interinali - spiega Alessandro Zadra, coordinatore provinciale del Sìcobas - Fedex ha disdettato unilateralmente questo accordo, con la scusa della crisi e del Covid. In realtà Fedex cerca di liberarsi di lavoratori sindacalizzati, che nel tempo avevano ottenuto salari dignitosi, per sostituirli con altri con condizioni peggiorative".

"E' chiaro - afferma Elio Lupoli del Centro sociale Vittoria, da mesi a fianco di questi lavoratori - che l'avvenuta sindacalizzazione di migliaia di lavoratori delle cooperative e interinali crea molto fastidio. Lo dimostrano la durezza con cui le forze dell'ordine ci hanno trattato in più occasioni e il precedente dei buttafuori assunti dall'azienda per scardinare i picchetti".

L'11 giugno scorso in una carica di alleggerimento della polizia ci sono stati alcuni contusi, e il 7 luglio scorso in un presidio sono intervenuti per la prima volta gli addetti di una società di sicurezza privata. (ANSA)