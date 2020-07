Moratti: 'Messi-Inter? A volte sogni si avverano'

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - "Messi all'Inter? Alle volte i sogni si avverano, specialmente nel calcio. Ed il fatto che il papà abbia acquistato casa a Milano, vicino alla sede dell'Inter, spero che possa significare qualcosa sotto questo punto di vista. Magari, per firmare il contratto andrà a piedi...". Lo ha sognato invano da presidente, e ora Massimo Moratti è decisamente intrigato dalla suggestione di vedere il campione del Barcellona in nerazzurro.

"Chi è più vicino ad interrompere l'egemonia della Juventus? Fino allo scorso anno, il Napoli. Da quest'anno c'è l'Inter. E all'Inter basterebbero 2-3 acquisti per essere in condizione di avere un rendimento migliore. O magari solo Messi... - ha notato l'ex presidente interista, intervistato da Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis -. Delle altre squadre, sta giocando molto bene il Milan".

"Allo Stadium di Torino hanno apposto 38 scudetti? Si sono evidentemente distratti. Gli scudetti della Juventus sono 36, senza dubbio - ha replicato Moratti, come riporta il sito di Kiss Kiss Napoli -. Ma non lo dico per fare polemiche, tutt'altro. Andrea Agnelli mi manda gli auguri per il mio compleanno e alle volte mi scrive '38' scudetti, altre '37'.

Ormai è una forma di ironia tra noi. Ma mostrare '38' scudetti come qualcosa di cui essere orgogliosi proprio no... Io - ha concluso riferendosi a Calciopoli - di quel periodo non sarei tanto orgoglioso". (ANSA).