Incendio distrugge fienile e attrezzi nella Bergamasca

(ANSA) - BERGAMO, 28 LUG - Un grosso incendio è scoppiato la notte scorsa in un cascinale di Fontanella, nella Bassa bergamasca. I vigili del fuoco di Bergamo, i volontari di Romano di Lombardia e di Treviglio hanno domato il rogo che non ha causato feriti.

Bruciati 40 quintali di fieno, un furgone, un sollevatore telescopico e un trattore. I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno bonificato la zona compromessa. Sul posto anche i carabinieri per indagare sulle cause. (ANSA).