Ibra testimonial nuova maglia, atteso incontro con Milan

(ANSA - MILANO, 28 LUG - C'è anche Zlatan Ibrahimovic tra i testimonial della nuova maglia del Milan, presentata questa mattina con un video di lancio pubblicato sui social. Nelle prossime ore è atteso, per altro, un incontro tra la dirigenza rossonera e l'agente Mino Raiola per mettere le basi sui rinnovi di contratto dello svedese e di Gianluigi Donnarumma. Ma la presenza di Ibrahimovic - scelto come volto della campagna pubblicitaria assieme a Romagnoli, Hernandez e Calhanoglu - è un indizio sulla volontà di proseguire assieme anche nella prossima stagione.

La nuova maglia debutterà a San Siro il prossimo 2 agosto contro il Cagliari nell'ultima partita di Serie A. (ANSA.