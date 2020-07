Milan rinnova con Emirates, su maglie altri 3 anni

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Ci sarà ancora il logo di Emirates sulle magliette del Milan nelle prossime tre stagioni. Il club rossonero annuncia infatti il rinnovo dell'accordo di sponsorizzazione fino al 2022/23 con la compagnia aerea di Dubai, diventata partner nel 2007 e poi dal 2010 sponsor di maglia, anche per il settore giovanile e il progetto Academy.

Secondo indiscrezioni, il valore dell'accordo è inferiore al precedente ma contiene dei bonus e non prevede più l'esclusività del marchio sulla divisa rossonera. Come spiega una nota, "il Milan potrà accogliere nella crescente famiglia di sponsor commerciali nuovi Principal Partner che troveranno spazio sulla manica della maglia della prima squadra, sul kit di allenamento e sulle maglie della squadra femminile", che avrà quindi uno sponsor diverso.

"Dopo una pandemia globale - sottolinea Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan -, il nostro nuovo accordo con Emirates permette al club di ridefinire la propria strategia riguardo alle partnership, con un maggiori possibilità di sponsorizzazioni e quindi un maggiore potenziale per altri partner commerciali". Per Flavio Ghiringhelli, Italy Country Manager della compagnia aerea, il Milan "è da sempre un ottimo partner per Emirates. I nostri brand sono simili e condividono la stessa visione e lo stesso impulso ad offrire esperienze di qualità per celebrare una passione globalmente condivisa".

