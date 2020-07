Inter: Conte, Lukaku ha ancora margini di miglioramento

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - ''Lukaku è un calciatore che ha margini di miglioramento: in alcune situazioni di gioco può e deve migliorare. Lui ha dei margini di miglioramento, ma è importante che ognuno di noi abbia quella voglia e quella fame di alzare il proprio livello e di crescere sempre di più''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della gara contro il Napoli. ''Sensi? Sta facendo dei progressi, ma è difficile fare oggi delle previsioni sul suo rientro. Fino al termine della settimana, e quindi del campionato, non si allenerà con noi. L'importante è che il ragazzo stia bene e che si possa buttare alle spalle questa annata che è stata molto sfortunata per lui e penalizzante per noi''. (ANSA).