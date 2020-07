Con progetto Nespresso, +31% raccolta e riciclo capsule

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Sono 1335 le tonnellate di alluminio raccolte e recuperate in Italia nel 2019 grazie al progetto di Nespresso da Chicco a Chicco, per la raccolta e il riciclo delle capsule esauste in Italia. Un numero in crescita di quasi un terzo (il 31% in più) rispetto all'anno precedente, grazie anche all'aumento dei punti di raccolta che sono saliti a 116, fra punti vendita in cui si possono lasciare le capsule usate o isole ecologiche, cioè 17 in più.

"Siamo molto orgogliosi degli ottimi risultati raggiunti finora dal nostro progetto, che - dichiara Marta Schiraldi, Technical and Quality Director Nespresso Italiana. - ci permette, grazie al contributo dei nostri consumatori, di limitare l'impatto ambientale del consumo di caffè in capsule e favorire il riciclo di alluminio nel nostro Paese".

Le capsule vengono portate in un impianto di Brescia dove l'alluminio viene separato dal caffè. Il primo è destinato alle fonderie, mentre il caffè viene trasformato in compost e successivamente portato in una risaia in provincia di Novara. Il riso prodotto grazie a questo concime naturale, riacquistato da Nespresso, viene infine donato a Banco Alimentare della Lombardia - a cui ad oggi sono state donate 2 milioni 954 mila porzioni di riso - e a Banco Alimentare del Lazio.

"Abbiamo deciso fin dal 2011 di dare il nostro supporto al progetto di recupero delle capsule da caffè in alluminio di Nespresso - ha ricordato Giusi Carnimeo, Responsabile Raccolta, Riciclo e Recupero del Consorzio CIAL -, che bene esprime i vantaggi ambientali del riciclo dell'alluminio. Per il Consorzio CIAL, il cui obiettivo principale è garantire l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio che in Italia ha raggiunto il 70% nel 2019".

Da Chicco a Chicco è nato infatti nel 2011 grazie a una convenzione - rinnovata a gennaio 2018 - con CiAl (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), Utilitalia e CIC (Consorzio Italiano Compostatori), e ad oggi Nespresso ci ha investito oltre 6 milioni di euro. (ANSA).