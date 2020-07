Ambiente: a Pavia in azione mezzi "Nucleo intervento decoro"

(ANSA) - PAVIA, 27 LUG - A partire da lunedì 3 agosto a Pavia saranno in funzione nuovi mezzi dell'Asm (l'Azienda servizi municipalizzati) per garantire una maggiore pulizia della città, dal centro storico alla periferia. Ad annunciare l'istituzione del Nid (il Nucleo intervento decoro) sono stati oggi il sindaco Mario Fabrizio Fracassi e Manuel Elleboro, presidente di Asm.

L'obiettivo dell'iniziativa è, prima di tutto, presidiare le principali vie del centro, teatro della movida notturna, con un turno di lavoro aggiuntivo fino alle 22. E' previsto poi: l'intervento di rimozione urgente di piccoli rifiuti abbandonati fino alle 20; il lavaggio di strade e marciapiedi; la pulizia di materiali lapidei (compresi i monumenti) con un' idropulitrice ad alta pressione regolabile; lo svuotamento e il lavaggio dei cestini; il potenziamento della pulizia manuale (grazie a nuovi carrelli da netturbini e scope) e della pulizia meccanizzata con un furgone attrezzato per lavaggio delle pareti e l'eliminazione delle deiezioni canine; l'aspirazione meccanizzata di mozziconi. E' stato anche istituito un numero verde (800 193 890; tasto 4) in funzione dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, attraverso il quale i cittadini pavesi potranno richiedere l'intervento degli addetti del Nid per la raccolta di rifiuti abbandonati.

"Grazie a questo progetto, daremo attuazione ad uno dei punti più qualificanti della nostra campagna elettorale - ha sottolineato il sindaco Fracassi -. Avremmo voluto partire prima, ma l'emergenza Covid ha fatto slittare di qualche mese l'avvio dell'attività del Nid. Un'anticipazione c'era stata però anche nelle settimane della fase più acuta della pandemia, con gli interventi di sanificazione e pulizia della città". "Il lavoro che verrà svolto dal Nid - ha aggiunto il presidente Elleboro - si inserisce in un piano più articolato per la città, che prevede anche una maggior cura del verde urbano". (ANSA).