Buffagni: situazione che imbarazza tutta la Lombardia

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - "Io credo che Fontana debba rispondere alla sua coscienza, credo che sia una situazione che mette in imbarazzo tutta la Lombardia e preoccupa tutti i lombardi". Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, commentando l'inchiesta che ha coinvolto il governatore lombardo Attilio Fontana, arrivando alle Olimpiadi delle idee alla sede dell'associazione Rousseau a Milano.

"Davanti a una situazione così, mi preoccupa ancora di più la gestione della sanità che per me in questo momento è la priorità", ha concluso. (ANSA).