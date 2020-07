Secondo giorno consecutivo senza morti in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia. I nuovi casi positivi in regione sono 79, di cui 18 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sierologici. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-4, 13 in totale), mentre aumentano quelli negli altri reparti (+4, 148 in totale).

Le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare alcun nuovo contagio, ci sono invece 25 nuovi casi nella provincia di Milano, di cui 12 a Milano città, 19 a Bergamo e 16 a Brescia. (ANSA).