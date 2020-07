Estate: bere molto per combattere disidratazione

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Bere molta acqua e scegliere i cibi giusti: sono i due rimedi migliori per combattere il caldo soprattutto d'estate. Come spiegato da Alex Revelli Sorini, gastrosofo e professore di comunicazione in cultura alimentare presso Università San Raffaele di Roma, intervistato da In a Bottle, come nel resto dell'anno, anche in estate bere molto è la scelta migliore per reintegrare i liquidi persi dall'organismo.

"L'acqua è fondamentale, il primo nutriente. Ci sono acque diverse, ciascuna con le proprie caratteristiche ed una diversa concentrazione di minerali. L'acqua inoltre è un nutriente fondamentale anche per il nostro 'secondo cervello', l'intestino, da cui dipende non solo la funzionalità dell'apparato digerente, ma anche l'equilibrio della nostra psiche. Studi scientifici dimostrano che il 95% di tutta la serotonina presente nel nostro organismo, detta anche l'ormone del buon umore, è prodotta nell'intestino".

Oltre al semplice bicchiere d'acqua, ci si può idratare anche grazie ad una corretta alimentazione, dato che "mangiare cibi ricchi di acqua è una strategia da mettere in atto soprattutto per gli anziani, i quali con l'avanzare dell'età perdono il senso della sete".

Oltre ad una corretta idratazione e al mangiare i cibi giusti, ci sono altri rimedi pratici che possono allievare gli effetti del caldo estivo: gli esperti consigliano in particolare di indossare indumenti leggeri, uscire di casa nelle ore meno calde, lavarsi con acqua tiepida, mantenere gli ambienti di casa e lavorativi sempre freschi. (ANSA).