Bimba di 5 anni ferita ad una gamba da un colpo di pistola

Un proiettile esploso da un rapinatore in un supermercato a Cormano (Milano), ha colpito, probabilmente di rimbalzo, una bambina di 5 anni ad un polpaccio, nel tardo pomeriggio di oggi. La piccola, trasportata in ospedale, verrà operata in mattinata per la rimozione di alcuni frammenti. Ferito anche un vigilante, colpito a sua volta all'altezza dell'anca, che aveva cercato di fermare il rapinatore. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) hanno arrestato il malvivente in un bar: è un italiano di 64 anni, incensurato, con in tasca pistola e refurtiva.

Il rapinatore è stato arrestato al bar, a Novate Milanese (Milano): deve rispondere di duplice tentato omicidio, rapina e porto abusiva di arma clandestina. L'uomo è stato rintracciato dai militari mentre consumava una bibita come se niente fosse con ancora indosso gli abiti utilizzati per mettere a segno il colpo. Bloccato, è stato portato in caserma per essere sentito.A quanto emerso, dopo essere entrato nel negozio "Eurospin", intorno alle 17.30, ed aver minacciato la cassiera perché gli consegnasse l'incasso, il malvivente, 64 anni, ha perso la pazienza ed ha esploso due colpi di pistola diretti verso il pavimento.

I proiettili però, sarebbero rimbalzati ferendo la piccola e l'agente della sicurezza privata accorso per bloccarlo. Quando è stato bloccato dai carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano), al termine di un'indagine lampo, l'uomo aveva con sé sia la pistola che i circa millecinquecento euro sottratti dalla cassa del supermercato.