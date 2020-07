Pioli avverte Atalanta, questo è un altro Milan

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - "Ora siamo un altro Milan". Stefano Pioli avverte l'Atalanta, che domani affronterà i rossoneri a San Siro sette mesi dopo averli sconfitti 5-0 all'andata a Bergamo. "Siamo cambiati tanto, secondo me era prevedibile - ha osservato l'allenatore rossonero, fresco di un rinnovo di contratto che appariva lontanissimo a dicembre, quando la società aveva iniziato a pensare ai candidati per sostituirlo, Ralf Rangnick in primis -. Quella è stata una partita particolarmente negativa da parte nostra e particolarmente positiva da parte loro, con gol di grandissima fattura tecnica, Noi eravamo agli inizi del nostro percorso di crescita. Abbiamo cambiato modo di giocare, sono arrivati giocatori importanti che hanno alzato il nostro livello. Ora siamo un altro Milan ma rimangono le difficolta della partita".

Anche per le assenze in difesa, da Romagnoli a Hernandez: "Dietro dovremo stringere i denti". (ANSA).