Milan: Pioli "Ibra eccezionale, le scelte dopo il 2/8"

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - "Il contributo di Ibrahimovic è stato eccezionale, dal punto di vista tecnico, motivazionale, caratteriale e quindi bisogna capire se c'è la possibilità, la voglia di continuare. Ma dobbiamo rimanere concentrati tutti, fino al 2 agosto. Poi ci sarà tutto il tempo per valutare le situazioni e capire le scelte da fare". Fresco di rinnovo di contratto con il Milan, Stefano Pioli, ha parlato così del futuro dello svedese, e a chi gli domanda se spera in una conferma in blocco, anche del dt Paolo Maldini, ha risposto: "Delle parole che sono state spese in questi giorni, la più importante è stata continuità e da quella bisogna ripartire".

