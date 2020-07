Milan: gioia Pioli per firma, ora focus su campionato

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Stefano Pioli firma il nuovo contratto fino al 2022 con il Milan e alla vigilia della sfida con l'Atalanta non nasconde l'entusiasmo. "Sto facendo fatica a non pensarci, è quello che desideravo e speravo, quindi sono molto felice. Però - ha detto --domani abbiamo una partita delicata, molto importante per il nostro presente e futuro, come saranno quelle con Sampdoria e Cagliari. In questo momento devo rimanere concentrato su questa stagione. Poi avrò il tempo per pensare alla prossima e alla soddisfazione di poter essere nuovamente allenatore del Milan". (ANSA).