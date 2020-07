Gazidis, Pioli figura migliore per un Milan vincente

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - "Abbiamo speso molti mesi per scegliere la figura migliore per creare un Milan vincente, giovane, ambizioso e rafforzato con qualche elemento di esperienza. Noi vogliamo offrire ai nostri tifosi un calcio verticale, bello, veloce e intenso. Pioli lo sta facendo, ha dimostrato di essere la persona giusta. Sarà una voce importante per la nostra squadra-mercato, non c'è successo senza unità". Lo dice l'ad del Milan, Ivan Gazidis, commentando a Milan Tv il rinnovo di contratto del tecnico. (ANSA).