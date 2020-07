Anziana travolta da un treno in stazione Centale Milano

Una donna di 82 anni è morta all'ospedale Niguarda per le gravissime ferite riportate quando è stata travolta da un treno in partenza alla Stazione Centrale di Milano.

Secondo la ricostruzione della Polfer, l'anziana era dal lato sbagliato del treno, in cui non si aprono le porte, e per riuscire a prenderlo in tempo ha attraversato il binario con tanto di valige. Il macchinista non l'ha vista ed è partito. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, che hanno estratto l'anziana, in gravissime condizioni e il personale del 118 che l'ha portata d'urgenza in ospedale dove è deceduta poco dopo.