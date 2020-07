Zanardi: Villa Beretta, non previsti bollettini quotidiani

(ANSA) - COSTA MASNAGA (LECCO), 21 LUG - Non sono previsti bollettini medici quotidiani sulle condizioni di Alex Zanardi, che da questa mattina è stato trasferito a Villa Beretta, a Costa Masnaga (Lecco), la sede per la riabilitazione specialistica dell'Ospedale Valduce di Como. Lo fa sapere la direzione della clinica, spiegando che è stata chiesta massima riservatezza da parte della famiglia del campione paralimpico, ricoverato per un mese all'ospedale di Siena dove è stato operato tre volte alla testa in seguito al grave incidente con la sua handbike del 19 giugno. La moglie Daniela ha lasciato Villa Beretta verso le 17.30, e poco dopo è arrivato in clinica il figlio Niccolò. (ANSA).