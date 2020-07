Figlio indesiderato,Spedali civili condannati a risarcimento

(ANSA) - BRESCIA, 21 LUG - Gli Spedali civili di Brescia sono stati condannati a versare 92mila euro ad una coppia di genitori che hanno messo alla luce un figlio indesiderato. La donna infatti era stata sottoposta ad intervento chirurgico per la chiusura delle tube, intervento però non riuscito. E' quanto riporta Il Giornale di Brescia, spiegando che il principale ospedale della provincia è stato condannato in sede civile a versare 92mila euro, vale a dire 300 euro al mese fino al compimento del 25esimo anno di età del bambino. (ANSA).