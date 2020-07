Cup Lombardia,17 mesi per ecografia seno

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Diciassette mesi di attesa per un'ecografia bilaterale al seno e cinque per una mammografia bilaterale: sono queste i tempi che si è sentita proporre, nei giorni scorsi, una professionista milanese al Centro unico di prenotazione (Cup) della Regione Lombardia. La donna, 44 anni, una predisposizione familiare alle patologie oncologiche, è rimasta "sconcertata".

"Ora la scusa sarà il coronavirus - afferma -. Ma non avevano detto che avrebbero concentrato da subito finanziamenti e risorse per garantire la sanità pubblica? E' ovvio che dovrò andare privatamente e comunque in questa maniera si impedisce la prevenzione e aumenteranno i morti per tumore. La mia situazione personale è irrilevante, è la politica sanitaria il punto". In particolare per l'ecografia il primo posto disponibile - le è stato detto in relazione alle disponibilità nel capoluogo lombardo - è nel dicembre 2021, per la mammografia il 3 dicembre prossimo, data per ora fissata alla Macedonio Melloni dalla paziente che però ha spiegato con "ogni probabilità la farò ben prima pagando il privato". (ANSA).