Coronavirus: in Lombardia 34 positivi e un decesso

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Con tamponi effettuati: 5.973, sono 34 i nuovi positivi registrati in Lombardia (di cui a 13 seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'). Resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (21) e anche negli altri reparti 151. Si è verificato un decesso, che porta al totale complessivo di 16.797. Fra i positivi, 9 si sono registrati a Milano (3 in città), 7 a Brescia e 6 a Como.

Nessuno a Cremona e Lecco. (ANSA).