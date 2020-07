Anpi denuncia,simboli fascisti in albergo gestito da sindaco

(ANSA) - BRESCIA, 21 LUG - Il busto di Mussolini, la scritta "molti nemici molto onore" all'ingresso e poi bottiglie di vino con riferimenti fascisti: le sezioni dell'Anpi di Valle Camonica e Valsaviore denunciano la presenza all'interno dell'albergo Avio di Temù, nel Bresciano, di cui il sindaco del paese è uno dei titolari, la presenza di cimeli, foto e scritte inneggianti alla dittatura fascista.

"Stupisce e inquieta che un esercizio pubblico e un sindaco dell'alta Valle Camonica, terra di Resistenza e di sacrificio, non esitino a proporre come modelli agli avventori, ai turisti e ai concittadini, personaggi e vicende della storia italiana che hanno significato oppressione, lutti e distruzioni" spiega l'Anpi.

"Auspichiamo - aggiunge - che i titolari dell'Albergo Avio rimuovano spontaneamente la tronfia e macabra esposizione e che il sindaco di Temù in quanto ufficiale di Governo, adotti i provvedimenti opportuni a far cessare l'apologia di fascismo".

(ANSA).