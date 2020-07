Aci, monopattini situazione preoccupante

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "Una situazione delicata e preoccupante". Così il presidente dell'Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, commenta l'ennesimo, grave incidente avvenuto in città a Milano che ha visto coinvolto un monopattino.

"Anche in questo caso - aggiunge La Russa - la vittima è stata ricoverata in 'codice rosso'. Come affermiamo da tempo, è necessario porre in essere interventi di prevenzione e repressione per evitare che incidenti oggi gravi si trasformino in tragedie. Occorre una nuova strategia che coinvolga tutti gli attori interessati per porre in essere azioni mirate a implementare la sicurezza stradale per chi usa il monopattino - che non è un gioco! -, ma anche per chi si muove in auto, in bicicletta o a piedi". (ANSA).