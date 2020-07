Salvini, Sala usa Milano come trampolino nazionale

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - "Sala sta usando Milano per fare carriera politica a livello nazionale. Io vorrei fare l'esatto contrario, amare Milano prima di dedicarmi a un pochino di riposo. Milano non è un trampolino, non è un tram da usare per altri obiettivi nazionali". Lo ha detto Matteo Salvini a margine di un presidio al quartiere QT8 di Milano, replicando al sindaco Beppe Sala che aveva giudicato 'svilente' l'intenzione del leader leghista di candidarsi a sindaco della città solo 'a fine carriera'. "Milano è Milano, quindi me la tengo nel cuore. Prima però mi piacerebbe tornare al Governo per finire quello che abbiamo cominciato a fare", ha aggiunto Salvini.

"Mi sembra che il sindaco Sala si sia un po' affievolito, che dopo i primi anni abbia perso la voglia, la verve, la passione, la pazienza. Non so cosa gli sia successo, però c'è una città seduta che vuole rialzarsi e correre e non vedo l'ora che arrivi la prossima primavera" ha detto Salvini riferendosi alle elezioni comunali del 2021. Noi - ha aggiunto Salvini - sceglieremo il meglio".

Quanto al QT8, dove quattro giorni fa una donna di 45 anni è stata violentata mentre stava passeggiando con il cane nel parco Monte Stella, Salvini ha detto che "può tornare ad essere un quartiere di eccellenza, con belle case, aree verdi", mentre "non è più accettabile che per altri anni, per l'incuria del Comune, spazi come l'ex mercato comunale diventino bivacco per ladri e spacciatori". "La violenza sessuale degli ultimi giorni è stato l'apice di questo degrado - ha concluso -. Ci sono da anni progetti di recupero, sarà una nostra priorità con il nuovo consiglio comunale e già oggi scriverò prefettura", ha concluso.

(ANSA).