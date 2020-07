Moody's promuove Lombardia, rating superiore Stato

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - "Robusta liquidità e flessibilità tributaria, basso profilo di debito, sistema sanitario in equilibrio ed economia forte". Sono questi gli elementi che caratterizzano la 'Credit Opinion' pubblicata dall'agenzia Moody's, che conferma per la Regione Lombardia un "giudizio Baa2 con outlook stabile, un notch al di sopra del rating sovrano (Baa3)". Un giudizio, osserva il governatore Attilio Fontana, "che sottolinea l'ottima gestione dell'Ente, che ci consente di avere addirittura un giudizio superiore a quello dello Stato".

Il rating arriva nel giorno in cui la Corte dei Conti ha approvato la relazione sul rendiconto generale della Regione Lombardia 2019. (ANSA).