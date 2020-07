Dopo 8 anni, fiocco azzurro nel Comune più piccolo Italia

(ANSA) - MORTERONE (LECCO), 20 LUG - Fiocco azzurro per una nascita 'storica' nel Comune più piccolo d'Italia. Morterone (Lecco), località con meno abitanti in tutta la penisola, torna infatti a festeggiare un nuovo nato a otto anni dall'ultima volta.

Denis, 2 chili e 600 grammi, è il nuovo arrivato, nipote dei gestori della locale trattoria e figlio di mamma Sara, 21 anni residente proprio nel paesino lecchese, e papà Matteo, 32enne di Varenna. Si tratta dell'abitante numero 29 registrato all'anagrafe del paese montano alle pendici del Resegone dove l'ultima nascita risaliva addirittura al 2012. Festa grande per le famiglie e per tutta Morterone, che vede l'evento come segno di speranza e ripartenza dopo mesi resi difficili dalla pandemia Covid-19 che ha anche comportato due decessi in paese. (ANSA).